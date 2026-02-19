В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Право на досрочную пенсию в 2026 году имеют граждане с длительным стажем, многодетные матери, а также россияне с "северным" стажем, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"В 2026 году право на досрочную пенсию за длительный стаж имеют мужчины при достижении 62 лет со стажем не менее 42 лет и женщины при достижении 57 лет со стажем не менее 37 лет. При этом необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)", - сказала Мельникова.

Кроме того, рассказала сенатор, право на досрочную пенсию имеют многодетные матери.

"Многодетные матери право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества воспитанных до восьми лет детей: с пятью детьми и более — в 50 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с тремя детьми — в 57 лет. Основные условия: наличие не менее 15 лет стажа, 30 пенсионных коэффициентов и отсутствие лишения родительских прав", - объяснила парламентарий.

Также досрочно выйти на пенсию в 2026 году смогут граждане, имеющие "северный" стаж - на Крайнем Севере или в приравненных к ним местностях.