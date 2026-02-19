Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/pensiya-2075363149.html
В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году
В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году - РИА Новости, 19.02.2026
В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году
Право на досрочную пенсию в 2026 году имеют граждане с длительным стажем, многодетные матери, а также россияне с "северным" стажем, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T02:59:00+03:00
2026-02-19T02:59:00+03:00
общество
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c4615eb27bad8fa400c9da2ced0c9cb.jpg
https://ria.ru/20260218/pensija-2075094054.html
https://ria.ru/20260217/pensija-2074831391.html
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_522:0:2800:1709_1920x0_80_0_0_9461b3c14e7c71783d61b62ea5534fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, псковская область
Общество, Псковская область
В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году

РИА Новости: досрочно выйти на пенсию в 2026 году могут многодетные матери

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Право на досрочную пенсию в 2026 году имеют граждане с длительным стажем, многодетные матери, а также россияне с "северным" стажем, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"В 2026 году право на досрочную пенсию за длительный стаж имеют мужчины при достижении 62 лет со стажем не менее 42 лет и женщины при достижении 57 лет со стажем не менее 37 лет. При этом необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)", - сказала Мельникова.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Стал известен средний размер пенсии россиян в 2026 году
18 февраля, 02:42
Кроме того, рассказала сенатор, право на досрочную пенсию имеют многодетные матери.
"Многодетные матери право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества воспитанных до восьми лет детей: с пятью детьми и более — в 50 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с тремя детьми — в 57 лет. Основные условия: наличие не менее 15 лет стажа, 30 пенсионных коэффициентов и отсутствие лишения родительских прав", - объяснила парламентарий.
Также досрочно выйти на пенсию в 2026 году смогут граждане, имеющие "северный" стаж - на Крайнем Севере или в приравненных к ним местностях.
"Женщины, родившие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных к ним местностях, при этом страховой стаж должен составлять от 20 лет. Досрочная пенсия по "северному стажу" предоставляется также мужчинам в 60 лет (при страховом стаже 25 лет) и женщинам — в 55 лет (при страховом стаже 20 лет), при этом стаж на Севере должен составлять 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. Необходимое условие - иметь не менее 30 ИПК", - добавила парламентарий.
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян
17 февраля, 02:12
 
ОбществоПсковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала