https://ria.ru/20260219/pensii-2075473755.html
ВС сформировал позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих
ВС сформировал позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих - РИА Новости, 19.02.2026
ВС сформировал позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих
Верховный суд РФ в 2025 году сформировал единые правовые позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих, дела о получении выплат и компенсаций остаются на... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:59:00+03:00
2026-02-19T13:59:00+03:00
2026-02-19T13:59:00+03:00
россия
москва
игорь краснов
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96155b7724a00f86bce4ae7df5674eab.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075472950.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_28e01d2674a37d44a126fe18792b7587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, игорь краснов, владимир путин, общество
Россия, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин, Общество
ВС сформировал позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих
ВС сформировал единые правовые позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих