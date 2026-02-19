ВС сформировал позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ в 2025 году сформировал единые правовые позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих, дела о получении выплат и компенсаций остаются на особом контроле, заявил председатель о суда Игорь Краснов.