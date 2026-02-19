Рейтинг@Mail.ru
Посольство обвинило Италию в уступках требованиям Киева перед Паралимпиадой - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 19.02.2026 (обновлено: 15:46 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/paralimpiada-2075505886.html
Посольство обвинило Италию в уступках требованиям Киева перед Паралимпиадой
Посольство обвинило Италию в уступках требованиям Киева перед Паралимпиадой - РИА Новости, 19.02.2026
Посольство обвинило Италию в уступках требованиям Киева перед Паралимпиадой
Посольство РФ в Италии заявило о малодушной уступчивости итальянских властей перед все более наглыми требованиями режима Владимира Зеленского в связи с... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:33:00+03:00
2026-02-19T15:46:00+03:00
рим
киев
россия
в мире
италия
владимир зеленский
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776411244_0:317:2335:1630_1920x0_80_0_0_e4c1b6bd50704ceef4afedf910160e72.jpg
https://ria.ru/20260219/viza-2075418022.html
рим
киев
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776411244_0:0:2173:1630_1920x0_80_0_0_40c4b1097e16083c4a5da0e5eff68176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рим, киев, россия, в мире, италия, владимир зеленский, паралимпийские игры
Рим, Киев, Россия, В мире, Италия, Владимир Зеленский, Паралимпийские игры
Посольство обвинило Италию в уступках требованиям Киева перед Паралимпиадой

Посольство обвинило Италию в уступчивости требованиям Киева перед Паралимпиадой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского комитета России (ПКР)
Флаг Паралимпийского комитета России (ПКР) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского комитета России (ПКР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 19 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Италии заявило о малодушной уступчивости итальянских властей перед все более наглыми требованиями режима Владимира Зеленского в связи с заявлениями об участии российских спортсменов в Паралимпиаде.
"В очередной раз мы являемся свидетелями проявления малодушной уступчивости итальянских властей перед все более наглыми требованиями мерзкого режима Зеленского и его "пятой колонны" на Апеннинах, "двойных стандартов" и грубого нарушения принципов Олимпийской хартии", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России
Вчера, 11:23
 
РимКиевРоссияВ миреИталияВладимир ЗеленскийПаралимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала