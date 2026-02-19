https://ria.ru/20260219/paralimpiada-2075504879.html
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми
Посольство РФ в Италии назвало неприемлемыми и грубыми шаги главы МИД Италии Антонио Таяни и главы министерства спорта Андреа Абоди, выступивших против участия... РИА Новости, 19.02.2026
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми
Посольство назвало шаги Италии против участия РФ в Паралимпиаде неприемлемыми