Рейтинг@Mail.ru
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 19.02.2026 (обновлено: 15:40 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/paralimpiada-2075504879.html
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми - РИА Новости, 19.02.2026
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми
Посольство РФ в Италии назвало неприемлемыми и грубыми шаги главы МИД Италии Антонио Таяни и главы министерства спорта Андреа Абоди, выступивших против участия... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:29:00+03:00
2026-02-19T15:40:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
италия
антонио таяни
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776436971_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_7a42ac61efd49f5649672bb5da2955f0.jpg
https://ria.ru/20260219/italija-2075485255.html
россия
белоруссия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776436971_158:419:2330:2048_1920x0_80_0_0_5fdfe9e5834766d5dc233a1a953ac3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, италия, антонио таяни, паралимпийские игры
В мире, Россия, Белоруссия, Италия, Антонио Таяни, Паралимпийские игры
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми

Посольство назвало шаги Италии против участия РФ в Паралимпиаде неприемлемыми

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 19 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Италии назвало неприемлемыми и грубыми шаги главы МИД Италии Антонио Таяни и главы министерства спорта Андреа Абоди, выступивших против участия спортсменов России и Белоруссии в Паралимпиаде 2026 года.
"Грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения. Они являются тем более неприемлемыми со стороны руководства страны, которой доверено принимать у себя XXV Зимние Олимпийские игры и XIV Зимние Паралимпийские игры", - говорится в комментарии посольства в его Telegram-канале.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев
Вчера, 14:28
 
В миреРоссияБелоруссияИталияАнтонио ТаяниПаралимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала