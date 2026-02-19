В Москве открыли наследственное дело юриста Падвы

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Наследственное дело после смерти советского и российского адвоката, заслуженного юриста России Генриха Падвы открыто в Москве, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Падва скончался 9 февраля на 95-м году жизни.
"Падва Генрих Павлович… Наследственное дело открыто", - указано в материалах.
Также, согласно материалам, дело артиста ведет нотариус в Москве.
Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Свою карьеру он начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. В 1989 году занял пост вице-президента Союза адвокатов СССР, а в дальнейшем - Международного союза адвокатов.
Заслуженный юрист России, награжден Золотой медалью имени Фёдора Плевако, Кавалер Почетного Знака "Общественное Признание".
Благодаря его инициативе в России был введен мораторий на смертную казнь.
Также он защищал общественных деятелей, политиков и крупных предпринимателей. Среди его доверителей были, в частности, бывший председатель Верховного Совета СССР Александр Лукьянов, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин и другие.
