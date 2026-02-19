Выставку о работе советских фронтовых фотокоров открыли в Луганске

«

"Мы этим совместным проектом очень хотели рассказать о судьбах тех людей, которые зафиксировали историю - фронтовых корреспондентов. Мы знаем их работы, но об их судьбах знаем очень мало. И мы очень хотели рассказать о том, что это не просто творческие люди, которые занимались фотоискусством, это были такие же солдаты, которые с оружием в руках защищали свою Родину", — сказал на открытии первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.