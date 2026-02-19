Рейтинг@Mail.ru
Выставку о работе советских фронтовых фотокоров открыли в Луганске - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 19.02.2026 (обновлено: 19:37 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/otrazhenie-2075598342.html
Выставку о работе советских фронтовых фотокоров открыли в Луганске
Выставку о работе советских фронтовых фотокоров открыли в Луганске - РИА Новости, 19.02.2026
Выставку о работе советских фронтовых фотокоров открыли в Луганске
Фотовыставку "Отражение. 1941-1945 гг.", рассказывающую о работе советских фронтовых корреспондентов в годы Великой Отечественной войны, открыли в Луганске,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:36:00+03:00
2026-02-19T19:37:00+03:00
общество
луганск
москва
ленинград
макс альперт
евгений халдей
совинформбюро
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075565852_0:0:3258:1834_1920x0_80_0_0_9231640fc16e729ce0595a1b9b2e3f3c.jpg
https://ria.ru/20260202/otrazhenie-2070539454.html
луганск
москва
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075565852_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_8e7e43886bfeb6dd60e3ef231694a7e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганск, москва, ленинград, макс альперт, евгений халдей, совинформбюро, социальный навигатор, музей "сталинградская битва", россия, освобождение. путь к победе, отражение, освобождение. мир народам
Общество, Луганск, Москва, Ленинград, Макс Альперт, Евгений Халдей, Совинформбюро, Социальный навигатор, Музей "Сталинградская битва", Россия, Освобождение. Путь к Победе, Отражение, Освобождение. Мир народам

Выставку о работе советских фронтовых фотокоров открыли в Луганске

© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. Фотовыставку "Отражение. 1941-1945 гг.", рассказывающую о работе советских фронтовых корреспондентов в годы Великой Отечественной войны, открыли в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
В основу проекта, который готовился более полугода, лег архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
«

"Мы этим совместным проектом очень хотели рассказать о судьбах тех людей, которые зафиксировали историю - фронтовых корреспондентов. Мы знаем их работы, но об их судьбах знаем очень мало. И мы очень хотели рассказать о том, что это не просто творческие люди, которые занимались фотоискусством, это были такие же солдаты, которые с оружием в руках защищали свою Родину", — сказал на открытии первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.

© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны на фронте, по ряду оценок, работали более 250 фотокорреспондентов, и обо всех в рамках одного проекта рассказать было невозможно, поэтому авторы выделили ряд сотрудников центральных изданий, разбив их работы на разные периоды. Зрители увидели не только уникальные кадры обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской битвы, освобождения Донбасса и левобережной Украины, но и лица тех, кто был по ту сторону объектива.
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко отметил, что представленные зрителям фотокарточки несут в себе ценные исторические сведения.
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанк

Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко

Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Луганске

Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко

© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
5 из 5

Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко

© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
1 из 5
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
2 из 5
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
3 из 5
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
4 из 5
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в медиабанк
5 из 5
«
"Выставка "Отражение" показывает фотографии военных корреспондентов. И в то время, и сейчас это очень важная работа, которая дает возможность увидеть исторические события как они были. Это важный процесс создания исторических материалов - фотодокументов. И они на сегодня являются важным источником для всех, кто интересуется нашей отечественной историей", — уточнил РИА Новости Рубченко.
Скульптурная композиция - фонтан Детский хоровод на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Днем и ночью кружили немецкие стервятники". Сталинград глазами военкоров
2 февраля, 08:00
На выставке были представлены и малоизвестные снимки, и такие знаменитые, как снимок Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом в Берлине" и фотография Макса Альперта "Комбат", а также ряд других легендарных фотокарточек с историями о работе их авторов.
 
ОбществоЛуганскМоскваЛенинградМакс АльпертЕвгений ХалдейСовинформбюроСоциальный навигаторМузей "Сталинградская битва"РоссияОсвобождение. Путь к ПобедеОтражениеОсвобождение. Мир народам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала