Выставку о работе советских фронтовых фотокоров открыли в Луганске

ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. Фотовыставку "Отражение. 1941-1945 гг.", рассказывающую о работе советских фронтовых корреспондентов в годы Великой Отечественной войны, открыли в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
В основу проекта, который готовился более полугода, лег архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
«
"Мы этим совместным проектом очень хотели рассказать о судьбах тех людей, которые зафиксировали историю - фронтовых корреспондентов. Мы знаем их работы, но об их судьбах знаем очень мало. И мы очень хотели рассказать о том, что это не просто творческие люди, которые занимались фотоискусством, это были такие же солдаты, которые с оружием в руках защищали свою Родину", — сказал на открытии первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны на фронте, по ряду оценок, работали более 250 фотокорреспондентов, и обо всех в рамках одного проекта рассказать было невозможно, поэтому авторы выделили ряд сотрудников центральных изданий, разбив их работы на разные периоды. Зрители увидели не только уникальные кадры обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской битвы, освобождения Донбасса и левобережной Украины, но и лица тех, кто был по ту сторону объектива.
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко отметил, что представленные зрителям фотокарточки несут в себе ценные исторические сведения.
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанк
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко
1 из 5
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
2 из 5
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
3 из 5
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
4 из 5
© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
5 из 5
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко
1 из 5
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
2 из 5
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
3 из 5
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
4 из 5
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Луганске
5 из 5
«
"Выставка "Отражение" показывает фотографии военных корреспондентов. И в то время, и сейчас это очень важная работа, которая дает возможность увидеть исторические события как они были. Это важный процесс создания исторических материалов - фотодокументов. И они на сегодня являются важным источником для всех, кто интересуется нашей отечественной историей", — уточнил РИА Новости Рубченко.
На выставке были представлены и малоизвестные снимки, и такие знаменитые, как снимок Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом в Берлине" и фотография Макса Альперта "Комбат", а также ряд других легендарных фотокарточек с историями о работе их авторов.