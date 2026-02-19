https://ria.ru/20260219/orel-2075440570.html
Орловский Народный фронт отправил мобильную баню бойцам СВО
2026-02-19T12:28:00+03:00
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил мобильную баню-бочку российским бойцам, служащим на сватовском направлении спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
"Народный фронт в Орловской области передал на сватовское направление 31-ю по счету баню-бочку. Мобильная конструкция была изготовлена вологодскими производителями бань по специальному заказу Народного фронта Орловской области. К этой масштабной акции присоединились орловские предприниматели и волонтеры, департамент здравоохранения Орловской области, партия "Единая Россия", а также правительство региона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что совместные усилия позволили оперативно обеспечить защитников необходимым оборудованием для поддержания здоровья в полевых условиях, так как баня на фронте – это жизненно важная возможность согреться, восстановить силы и сохранить здоровье личного состава.
"Наличие таких мобильных комплексов на фронте критически важно. Мы благодарим всех участников сбора – от предпринимателей и волонтеров до правительства региона и политических сил – за единство. Отдельное спасибо юным орловчанам за их письма и посылки. Наша общая задача – обеспечить защитников всем необходимым для эффективной службы и победы", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.
Вместе с баней, как уточняется, бойцам доставили гуманитарную помощь, собранную учениками и педагогами школы-интерната и школы №12 города Орла.