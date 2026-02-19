Рейтинг@Mail.ru
Орловский Народный фронт отправил мобильную баню бойцам СВО - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:28 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/orel-2075440570.html
Орловский Народный фронт отправил мобильную баню бойцам СВО
Орловский Народный фронт отправил мобильную баню бойцам СВО - РИА Новости, 19.02.2026
Орловский Народный фронт отправил мобильную баню бойцам СВО
Орловский Народный фронт отправил мобильную баню-бочку российским бойцам, служащим на сватовском направлении спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:28:00+03:00
2026-02-19T12:28:00+03:00
надежные люди
орловская область
орел
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075436848_0:0:784:441_1920x0_80_0_0_0b2f9e21524202ac3cdd705530fa16dd.jpg
https://ria.ru/20260203/orel-2072011613.html
орловская область
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075436848_110:0:698:441_1920x0_80_0_0_d7a2873c9181f2023023d9c40d60e853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, орел, единая россия
Надежные люди, Орловская область, Орел, Единая Россия
Орловский Народный фронт отправил мобильную баню бойцам СВО

Орловский Народный фронт отправил мобильную баню-бочку бойцам СВО

© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка мобильной бани, которую Орловский Народный фронт отправил бойцам спецоперации
Погрузка мобильной бани, которую Орловский Народный фронт отправил бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Погрузка мобильной бани, которую Орловский Народный фронт отправил бойцам спецоперации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил мобильную баню-бочку российским бойцам, служащим на сватовском направлении спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
"Народный фронт в Орловской области передал на сватовское направление 31-ю по счету баню-бочку. Мобильная конструкция была изготовлена вологодскими производителями бань по специальному заказу Народного фронта Орловской области. К этой масштабной акции присоединились орловские предприниматели и волонтеры, департамент здравоохранения Орловской области, партия "Единая Россия", а также правительство региона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что совместные усилия позволили оперативно обеспечить защитников необходимым оборудованием для поддержания здоровья в полевых условиях, так как баня на фронте – это жизненно важная возможность согреться, восстановить силы и сохранить здоровье личного состава.
"Наличие таких мобильных комплексов на фронте критически важно. Мы благодарим всех участников сбора – от предпринимателей и волонтеров до правительства региона и политических сил – за единство. Отдельное спасибо юным орловчанам за их письма и посылки. Наша общая задача – обеспечить защитников всем необходимым для эффективной службы и победы", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.
Вместе с баней, как уточняется, бойцам доставили гуманитарную помощь, собранную учениками и педагогами школы-интерната и школы №12 города Орла.
Погрузка гуманитарной помощи для бойцов спецоперации от жителей Покровского района Орловской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Орловская область передала "УАЗ", квадроцикл и генераторы в зону СВО
3 февраля, 17:56
 
Надежные людиОрловская областьОрелЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала