Орбан заявил, что Киев финансирует партию "Тиса" - РИА Новости, 19.02.2026
23:52 19.02.2026
Орбан заявил, что Киев финансирует партию "Тиса"
Орбан заявил, что Киев финансирует партию "Тиса"
в мире
венгрия
киев
украина
виктор орбан
венгрия
киев
украина
Орбан заявил, что Киев финансирует партию "Тиса"

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. У правительства Венгрии есть точные сведения, что Киев финансирует венгерскую оппозиционную партию "Тиса", вмешиваясь в парламентские выборы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Вопрос в том, как Украина может способствовать смене правительства в Венгрии. Именно об этом они думают, и именно этим они руководствуются в своих действиях. Мы знаем, что они финансируют "Тису". Мы располагаем точными сведениями об этом, в том числе о том, что они безвозмездно предоставляют и выполняют довольно сложные ИТ-услуги в интересах "Тисы". Это задокументировано и хорошо известно, и Комитет национальной безопасности венгерского парламента также занимался этим вопросом", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию чел телеканал М1.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
7 октября 2025, 12:22
 
