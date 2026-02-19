БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. У правительства Венгрии есть точные сведения, что Киев финансирует венгерскую оппозиционную партию "Тиса", вмешиваясь в парламентские выборы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Вопрос в том, как Украина может способствовать смене правительства в Венгрии. Именно об этом они думают, и именно этим они руководствуются в своих действиях. Мы знаем, что они финансируют "Тису". Мы располагаем точными сведениями об этом, в том числе о том, что они безвозмездно предоставляют и выполняют довольно сложные ИТ-услуги в интересах "Тисы". Это задокументировано и хорошо известно, и Комитет национальной безопасности венгерского парламента также занимался этим вопросом", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию чел телеканал М1.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
