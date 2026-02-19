Рейтинг@Mail.ru
Орбан пообещал, что Венгрия ответит на шантаж Украины
22:52 19.02.2026 (обновлено: 23:02 19.02.2026)
Орбан пообещал, что Венгрия ответит на шантаж Украины
Орбан пообещал, что Венгрия ответит на шантаж Украины

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Если Украина не прекратит попытки шантажировать Венгрию остановкой транзита нефти из РФ, у Будапешта есть, чем ответить, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, напомнив, что через Венгрию Украина импортирует электроэнергию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
«
"Мы не угрожаем, я не хочу торопиться, но мы также держим в уме, что поставки электроэнергии на Украину осуществляются через Венгрию. Мы надеемся, что украинцы одумаются, и после того, как их первая попытка шантажа, сеяния смуты и хаоса провалится, они не будут продолжать. Если же они продолжат, у нас есть идеи, как ответить", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию чел телеканал М1.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину
