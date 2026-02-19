Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты
06:10 19.02.2026
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты
калуга, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Калуга, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты

Аэропорт Туношна под Ярославлем
Аэропорт Туношна под Ярославлем. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
Калуга, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
 
 
