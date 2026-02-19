https://ria.ru/20260219/ogranicheniya-2075363368.html
В аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.02.2026
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
псков
псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
