01:00 19.02.2026
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пскова. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В аэропорту Ярославля ввели ограничения
Вчера, 16:53
 
ПсковФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
