В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.02.2026
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
