В Одессе раскрыли схему вывоза детей-сирот с Украины на Запад

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Преступная группа, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот с Украины на Запад для передачи их на усыновление иностранцам, используя фальшивых крестных, "заработала" более 100 тысяч долларов, заявил руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток.

Офис украинского генерального прокурора в декабре 2025 года сообщал, что на Украине была раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконным вывозом детей на Запад для передачи их на "усыновление" иностранными гражданами. Подозреваемыми оказались две гражданки Украины в возрасте 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, который действовал из-за границы. Помимо них в схеме участвовали 15 перевозчиков, которые и осуществляли перемещение детей с территории Украины за границу.

« "Всего злоумышленники пытались незаконно переправить за пределы Украины 25 детей... Из них 13 детей были доставлены в иностранную страну. Только по счетам по платежным системам зафиксирована передача более 100 тысяч долларов", - сказал Сваток на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского офиса генпрокурора.

По данным ведомства, преступная группа при вывозе детей на Запад использовала целую сеть липовых опекунов, которых оформляли, как фиктивных крестных. При этом дети видели их впервые. К детям, которые были вывезены с Украины с начала 2022 года, приезжали так называемые родители и присматривались к ребятам, выбирали себе подходящих.

Согласно следствию, схему организовывали через хостинги, краткосрочные поездки детей в семьи иностранцев якобы на каникулы под видом отдыха и оздоровления. Детей перед выездом инструктировали, как надо общаться с официальными органами и службами в случае встречи с ними.

Отмечается, что в ходе расследования было проведено около 100 обысков на территории пяти областей Украины и в Киеве , в ходе которых было изъято 80 тысяч долларов, документы, фото детей, автомобили. В январе текущего года, по данным прокуратуры, обвинения предъявлены 30 фиктивным опекунам. Им грозит до 15 лет лишения свободы.