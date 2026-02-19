Рейтинг@Mail.ru
В Одессе раскрыли схему вывоза детей-сирот с Украины на Запад - РИА Новости, 19.02.2026
23:49 19.02.2026
В Одессе раскрыли схему вывоза детей-сирот с Украины на Запад
В Одессе раскрыли схему вывоза детей-сирот с Украины на Запад - РИА Новости, 19.02.2026
В Одессе раскрыли схему вывоза детей-сирот с Украины на Запад
Преступная группа, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот с Украины на Запад для передачи их на усыновление иностранцам, используя фальшивых... РИА Новости, 19.02.2026
украина, киев, великобритания, василий прозоров, служба безопасности украины, в мире, одесса
Украина, Киев, Великобритания, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, В мире, Одесса
В Одессе раскрыли схему вывоза детей-сирот с Украины на Запад

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Преступная группа, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот с Украины на Запад для передачи их на усыновление иностранцам, используя фальшивых крестных, "заработала" более 100 тысяч долларов, заявил руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток.
Офис украинского генерального прокурора в декабре 2025 года сообщал, что на Украине была раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконным вывозом детей на Запад для передачи их на "усыновление" иностранными гражданами. Подозреваемыми оказались две гражданки Украины в возрасте 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, который действовал из-за границы. Помимо них в схеме участвовали 15 перевозчиков, которые и осуществляли перемещение детей с территории Украины за границу.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу
9 декабря 2025, 17:55
«

"Всего злоумышленники пытались незаконно переправить за пределы Украины 25 детей... Из них 13 детей были доставлены в иностранную страну. Только по счетам по платежным системам зафиксирована передача более 100 тысяч долларов", - сказал Сваток на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского офиса генпрокурора.

По данным ведомства, преступная группа при вывозе детей на Запад использовала целую сеть липовых опекунов, которых оформляли, как фиктивных крестных. При этом дети видели их впервые. К детям, которые были вывезены с Украины с начала 2022 года, приезжали так называемые родители и присматривались к ребятам, выбирали себе подходящих.
Согласно следствию, схему организовывали через хостинги, краткосрочные поездки детей в семьи иностранцев якобы на каникулы под видом отдыха и оздоровления. Детей перед выездом инструктировали, как надо общаться с официальными органами и службами в случае встречи с ними.
Отмечается, что в ходе расследования было проведено около 100 обысков на территории пяти областей Украины и в Киеве, в ходе которых было изъято 80 тысяч долларов, документы, фото детей, автомобили. В январе текущего года, по данным прокуратуры, обвинения предъявлены 30 фиктивным опекунам. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров ранее заявил РИА Новости, что под "крышей" СБУ работает канал по вывозу с Украины в Великобританию детей, которые попадают к высокопоставленным педофилам.
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен
15 июля 2025, 20:23
 
Украина Киев Великобритания Василий Прозоров Служба безопасности Украины В мире Одесса
 
 
