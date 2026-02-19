Рейтинг@Mail.ru
Американские сенаторы посетили Одессу на фоне переговоров в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
01:57 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/odessa-2075359295.html
Американские сенаторы посетили Одессу на фоне переговоров в Женеве
Американские сенаторы посетили Одессу на фоне переговоров в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
Американские сенаторы посетили Одессу на фоне переговоров в Женеве
Четыре американских сенатора от Демократической партии совершили необъявленный заранее визит в Одессу на фоне недавних переговоров в Женеве, говорится в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:57:00+03:00
2026-02-19T01:57:00+03:00
в мире
украина
сша
одесса
владимир мединский
джин шахин
шелдон уайтхаус
украина
сша
одесса
в мире, украина, сша, одесса, владимир мединский, джин шахин, шелдон уайтхаус
В мире, Украина, США, Одесса, Владимир Мединский, Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус
Американские сенаторы посетили Одессу на фоне переговоров в Женеве

Американские сенаторы от Демпартии посетили Одессу на фоне переговоров в Женеве

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Четыре американских сенатора от Демократической партии совершили необъявленный заранее визит в Одессу на фоне недавних переговоров в Женеве, говорится в заявлении комитета сената США по международным отношениям.
"Сегодня сенаторы США Джин Шахин, старший демократ в комитете сената по международным отношениям, Шелдон Уайтхаус, Крис Кунс и Ричард Блюменталь посетили Одессу, Украина, где вновь подтвердили твердую и двухпартийную поддержку Украины в конгрессе США и среди американского народа", - говорится в сообщении комитета.
Как сообщает издание Axios, сенаторы уже покинули Украину и сейчас находятся в Молдавии. Портал также сообщил, что с демократами на Украину должен был поехать cенатор-республиканец Том Тиллис, однако этого не произошло.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины прошли в Женеве со вторника по среду. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня контактов он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
В миреУкраинаСШАОдессаВладимир МединскийДжин ШахинШелдон Уайтхаус
 
 
