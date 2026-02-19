Американские сенаторы посетили Одессу на фоне переговоров в Женеве

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Четыре американских сенатора от Демократической партии совершили необъявленный заранее визит в Одессу на фоне недавних переговоров в Женеве, говорится в заявлении комитета сената США по международным отношениям.
"Сегодня сенаторы США Джин Шахин, старший демократ в комитете сената по международным отношениям, Шелдон Уайтхаус, Крис Кунс и Ричард Блюменталь посетили Одессу, Украина, где вновь подтвердили твердую и двухпартийную поддержку Украины в конгрессе США и среди американского народа", - говорится в сообщении комитета.
Как сообщает издание Axios, сенаторы уже покинули Украину и сейчас находятся в Молдавии. Портал также сообщил, что с демократами на Украину должен был поехать cенатор-республиканец Том Тиллис, однако этого не произошло.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины прошли в Женеве со вторника по среду. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня контактов он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
