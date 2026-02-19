Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 22 раза за сутки обстреляли Курское приграничье
09:27 19.02.2026
ВСУ 22 раза за сутки обстреляли Курское приграничье
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
КУРСК, 19 фев - РИА Новости. ВСУ 22 раза за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего над регионом было сбито 18 украинских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 18 февраля до 07.00 19 февраля сбито 18 вражеских беспилотников различного типа. 22 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 1 раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки в селе Калиновка курского Хомутовского района автомобиль получил повреждения.
"Погибших и пострадавших нет", - отметил губернатор.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ВС России уничтожили пусковую площадку БПЛА ВСУ в Черниговской области
ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
