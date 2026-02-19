ВСУ 22 раза за сутки обстреляли Курское приграничье

КУРСК, 19 фев - РИА Новости. ВСУ 22 раза за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего над регионом было сбито 18 украинских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.