ВСУ 22 раза за сутки обстреляли Курское приграничье
ВСУ 22 раза за сутки обстреляли Курское приграничье - РИА Новости, 19.02.2026
ВСУ 22 раза за сутки обстреляли Курское приграничье
ВСУ 22 раза за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего над регионом было сбито 18 украинских беспилотников,... РИА Новости, 19.02.2026
курская область
КУРСК, 19 фев - РИА Новости. ВСУ 22 раза за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего над регионом было сбито 18 украинских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области
за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 18 февраля до 07.00 19 февраля сбито 18 вражеских беспилотников различного типа. 22 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 1 раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что в результате атаки в селе Калиновка курского Хомутовского района автомобиль получил повреждения.
"Погибших и пострадавших нет", - отметил губернатор.