Двоих пострадавших при обрушении на липецком заводе доставляют в больницу
15:50 19.02.2026 (обновлено: 16:06 19.02.2026)
Двоих пострадавших при обрушении на липецком заводе доставляют в больницу
Двух пострадавших при обрушении крыши на предприятии в Липецкой области транспортируют в медучреждение, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 19.02.2026
происшествия, липецкая область, игорь артамонов, россия
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
© МЧС РоссииОбрушение крыши в Липецкой области
Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© МЧС России
Обрушение крыши в Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Двух пострадавших при обрушении крыши на предприятии в Липецкой области транспортируют в медучреждение, сообщили в правительстве региона.
"Извлеченным из-под завалов оказана помощь, двое пострадавших транспортируются в медицинские учреждения", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.
В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об обрушении крыши одного из цехов на предприятии "Моторинвест". Предварительная причина – скопление снега. Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов, под рухнувшей крышей все еще находятся люди. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ)
Происшествия Липецкая область Игорь Артамонов Россия
 
 
