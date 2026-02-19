https://ria.ru/20260219/obrushenie-2075501896.html
Под завалами после обрушения крыши липецкого завода еще остаются люди
Еще два человека остаются под завалами после обрушения крыши цеха автозавода под Липецком, они связались со спасателями по телефону, сообщил губернатор Липецкой РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
россия
россия
Новости
