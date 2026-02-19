Рейтинг@Mail.ru
Под завалами после обрушения крыши липецкого завода еще остаются люди
15:14 19.02.2026
Под завалами после обрушения крыши липецкого завода еще остаются люди
Под завалами после обрушения крыши липецкого завода еще остаются люди
Еще два человека остаются под завалами после обрушения крыши цеха автозавода под Липецком, они связались со спасателями по телефону, сообщил губернатор Липецкой РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:14:00+03:00
2026-02-19T15:18:00+03:00
2026
Под завалами после обрушения крыши липецкого завода еще остаются люди

Под завалами после обрушения крыши завода под Липецком остаются еще два человека

Обрушение крыши в Липецкой области
Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© МЧС России
Обрушение крыши в Липецкой области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Еще два человека остаются под завалами после обрушения крыши цеха автозавода под Липецком, они связались со спасателями по телефону, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он сообщил, что еще одного человека извлекли из-под завалов.
"Ещё два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения", - сообщил Артамонов.
