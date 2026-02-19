Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе на западе Украины

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе Мамалыга в Черновицкой области на западе Украины во время мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".

На опубликованном изданием видео мужчины в военной одежде бьют мужчин ногами, руками, слышны выстрелы, женщина кричит: "Не трогайте его".

"С целью прекращения противоправных действий и деблокирования движения работник спецподразделения полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух из табельного огнестрельного оружия. В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту было инициировано проведение служебной проверки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.