Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе на западе Украины
13:11 19.02.2026 (обновлено: 13:25 19.02.2026)
Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе на западе Украины
Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе на западе Украины - РИА Новости, 19.02.2026
Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе на западе Украины
Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе Мамалыга в Черновицкой области на западе Украины во время мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.02.2026
в мире, украина, черновицкая область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Черновицкая область, Вооруженные силы Украины
Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе на западе Украины

Сотрудники ТЦК открыли стрельбу в селе Черновицкой области во время мобилизации

© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата открыли стрельбу в селе Мамалыга в Черновицкой области на западе Украины
Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе Мамалыга в Черновицкой области на западе Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе Мамалыга в Черновицкой области на западе Украины
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата открыли стрельбу в селе Мамалыга в Черновицкой области на западе Украины во время мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Сотрудники ТЦК (Территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) открыли стрельбу во время мобилизации в селе Мамалыга Черновицкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Страны".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В военкомате на западе Украины прогремел взрыв
18 февраля, 12:27
На опубликованном изданием видео мужчины в военной одежде бьют мужчин ногами, руками, слышны выстрелы, женщина кричит: "Не трогайте его".
В полиции Черновицкой области факт стрельбы подтвердили. В ведомстве утверждают, что в селе Мамалыга проводились мероприятия в отношении местного жителя, который находился в розыске за "преступление против установленного порядка несения военной службы".
"С целью прекращения противоправных действий и деблокирования движения работник спецподразделения полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух из табельного огнестрельного оружия. В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту было инициировано проведение служебной проверки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Одессе мужчина с ножом напал на патруль военкомата
14 февраля, 21:53
 
В мире, Украина, Черновицкая область, Вооруженные силы Украины
 
 
