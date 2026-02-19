https://ria.ru/20260219/novorossiysk-2075514294.html
Экс-директора водоканала в Новороссийске арестовали
Экс-директора водоканала в Новороссийске арестовали - РИА Новости, 19.02.2026
Экс-директора водоканала в Новороссийске арестовали
Бывший директор водоканала Новороссийска арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.02.2026
Экс-директора водоканала в Новороссийске арестовали
Экс-директора водоканала в Новороссийске обвинили в превышении полномочий