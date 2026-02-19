Рейтинг@Mail.ru
Экс-директора водоканала в Новороссийске арестовали
16:02 19.02.2026 (обновлено: 16:04 19.02.2026)
Экс-директора водоканала в Новороссийске арестовали
Экс-директора водоканала в Новороссийске арестовали
КРАСНОДАР, 19 фев – РИА Новости. Бывший директор водоканала Новороссийска арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
"Следователем следственного отдела по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным УФСБ России по краю, бывшему директору МУП "Водоканал города Новороссийска" предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, повлекших ущерб бюджету и нарушение прав граждан (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ)… По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке
18 февраля, 16:57
 
