© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике города Москвы Четырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Четырнадцать нежилых помещений в районе Новогиреево в Москве выставили на открытые аукционы, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что размещение предпринимательства в новостройках выгодно. Жители могут покупать продукцию и пользоваться услугами, не выходя из дома, а представителям бизнеса не придется искать потенциальных заказчиков в первые дни открытия. Столица, в свою очередь, использует новые площадки с пользой, развивая инфраструктуру и бизнес-среду.

"Приобрести коммерческое помещение в недавно возведенном здании можно на открытых торгах. Например, сейчас идет прием заявок на участие в аукционах по продаже 14 помещений в доме 2025 года постройки на Кусковской улице. Все они находятся на первом этаже, имеют свободное назначение и готовы к передаче прав собственности. Прием заявок на участие в торгах завершится 25 февраля и 10 марта", — цитирует пресс-служба ДКП слова Пуртова.

Выставленные на торги помещения расположены на Кусковской улице в доме 12/1. Их площадь составляет от 30,5 до 90,8 квадратного метра, все имеют отдельные входы, к ним подведены основные инженерные коммуникации. Предприниматели смогут побороться за помещения 4 и 17 марта на электронной площадке " Росэлторг ". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Имущество, которое город представляет на торгах, можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе "Торги Москвы".

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".