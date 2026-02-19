Рейтинг@Mail.ru
Четырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/novogireevo-2075329671.html
Четырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги
Четырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги - РИА Новости, 19.02.2026
Четырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги
Четырнадцать нежилых помещений в районе Новогиреево в Москве выставили на открытые аукционы, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T07:20:00+03:00
2026-02-19T07:20:00+03:00
москва
кирилл пуртов
«росэлторг»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075331378_0:24:1200:699_1920x0_80_0_0_48c294d1ea9302dc495f54327c8df243.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075331378_119:0:1082:722_1920x0_80_0_0_a7df79dd3086b533493af74ac52d167b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, кирилл пуртов, «росэлторг»
Москва, Кирилл Пуртов, «Росэлторг»

Четырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги

© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике города МосквыЧетырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги
Четырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике города Москвы
Четырнадцать помещений для бизнеса в районе Новогиреево выставили на торги
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Четырнадцать нежилых помещений в районе Новогиреево в Москве выставили на открытые аукционы, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
Он уточнил, что размещение предпринимательства в новостройках выгодно. Жители могут покупать продукцию и пользоваться услугами, не выходя из дома, а представителям бизнеса не придется искать потенциальных заказчиков в первые дни открытия. Столица, в свою очередь, использует новые площадки с пользой, развивая инфраструктуру и бизнес-среду.
"Приобрести коммерческое помещение в недавно возведенном здании можно на открытых торгах. Например, сейчас идет прием заявок на участие в аукционах по продаже 14 помещений в доме 2025 года постройки на Кусковской улице. Все они находятся на первом этаже, имеют свободное назначение и готовы к передаче прав собственности. Прием заявок на участие в торгах завершится 25 февраля и 10 марта", — цитирует пресс-служба ДКП слова Пуртова.
Выставленные на торги помещения расположены на Кусковской улице в доме 12/1. Их площадь составляет от 30,5 до 90,8 квадратного метра, все имеют отдельные входы, к ним подведены основные инженерные коммуникации. Предприниматели смогут побороться за помещения 4 и 17 марта на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Имущество, которое город представляет на торгах, можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе "Торги Москвы".
Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Пуртов сообщал, что московские власти выставили на открытые аукционы коммерческие помещения площадью 42,8 и 225,4 квадратного метра на Базовской улице в районе Западное Дегунино.
 
МоскваКирилл ПуртовРосэлторг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала