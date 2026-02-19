Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате поножовщины в Нортгемптоне погиб человек - РИА Новости, 19.02.2026
03:41 19.02.2026
СМИ: в результате поножовщины в Нортгемптоне погиб человек
Один человек погиб и один ранен в результате поножовщины в британском Нортгемптоне, задержаны четыре подозреваемых, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2026
в мире
великобритания
https://ria.ru/20260211/kanada-2073556942.html
великобритания
2026
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Sky News: в результате поножовщины в Нортгемптоне погиб человек

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен в результате поножовщины в британском Нортгемптоне, задержаны четыре подозреваемых, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
"Мужчина погиб, подросток находится в критическом состоянии после получения ножевых ранений в скейт-парке в Нортгемптоне... Погибшему мужчине было около 20 лет, а пострадавший подросток находится в больнице с опасными для жизни ранениями", - говорится в материале.
Отмечается, что в связи с произошедшим были задержаны четыре человека - двое подростков мужского пола, один мужчина и одна женщина. Полиция ведет расследование.
В миреВеликобритания
 
 
