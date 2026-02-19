Рейтинг@Mail.ru
01:47 19.02.2026 (обновлено: 06:21 19.02.2026)
Жители одного региона России начали получать новые автомобильные номера
Жители одного региона России начали получать новые автомобильные номера
Жителям Владимирской области стали выдавать автомобильные номера с кодом региона "133", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
россия, владимирская область
Россия, Владимирская область
Жители одного региона России начали получать новые автомобильные номера

РИА Новости: во Владимирской области жители начали получать номера с кодом "133"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Жителям Владимирской области стали выдавать автомобильные номера с кодом региона "133", выяснило РИА Новости.
Ранее в регионе выдавались автомобильные номера с кодом "33", теперь на дорогах Владимирской области появились авто в кодом региона "133". Жители региона начали публиковать в соцсетях фотографии автомобилей с новыми номерами.
Трехзначные коды на номерах вводят для избежания повторов, если в регионе заканчиваются комбинации букв и цифр.
Элекромобиль заряжается в электрозарядном хабе Южный в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В России предложили ввести цветные номера для электромобилей
26 января, 12:48
 
РоссияВладимирская область
 
 
