В пустыне Сахара нашли новый вид спинозавра
23:13 19.02.2026
В пустыне Сахара нашли новый вид спинозавра
В пустыне Сахара нашли новый вид спинозавра - РИА Новости, 19.02.2026
В пустыне Сахара нашли новый вид спинозавра
Новый вид спинозавра, одного из самых крупных плотоядных динозавров, примечательного гребнем на голове и плотно смыкающимися зубами для ловли рыбы, обнаружили в РИА Новости, 19.02.2026
2026
В пустыне Сахара нашли новый вид спинозавра

В пустыне Сахара нашли новый вид спинозавра с гребнем на голове

© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый вид спинозавра, одного из самых крупных плотоядных динозавров, примечательного гребнем на голове и плотно смыкающимися зубами для ловли рыбы, обнаружили в пустыне Сахара на территории государства Нигер, сообщает публикация в журнале Science.
Ранее был известен лишь один вид этого динозавра - Spinosaurus aegyptiacus, который был назван на основе ископаемых останков, найденных в Египте в 1915 году.
"В центральной Сахаре был обнаружен новый район с окаменелостями… Мы описываем из этого района новый вид, Spinosaurus mirabilis, который очень похож на Spinosaurus aegyptiacus по форме скелета, но имеет гораздо более высокий, саблевидный черепной гребень", - говорится в опубликованном докладе.
Именно из-за выдающегося гребня новый вид получил название mirabilis, что значит "удивительный".
Два вида спинозавров, существовавшие одновременно, имели одинаковое общее строение тела, включая длинные спинные шипы и череп, приспособленный для охоты на рыбу.
Исследователи предположили, что гребень спинозавров служил для демонстрации, поскольку он кажется слишком хрупким, чтобы использоваться в качестве оружия. Гребень, покрытый кератином, как бычьи рога, мог быть ярко окрашен и играть важную роль в сексуальной или территориальной конкуренции.
В современной культуре спинозавры известны благодаря своему изображению в фильмах "Парк Юрского периода".
