В пустыне Сахара нашли новый вид спинозавра

Два вида спинозавров, существовавшие одновременно, имели одинаковое общее строение тела, включая длинные спинные шипы и череп, приспособленный для охоты на рыбу.

Исследователи предположили, что гребень спинозавров служил для демонстрации, поскольку он кажется слишком хрупким, чтобы использоваться в качестве оружия. Гребень, покрытый кератином, как бычьи рога, мог быть ярко окрашен и играть важную роль в сексуальной или территориальной конкуренции.