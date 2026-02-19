В Москве анонсировали полное издание летописных текстов о Куликовской битве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Издание книги, в которой впервые соберут все летописные свидетельства, посвященные Куликовской битве, анонсировал директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказал директор музея, собрание текстов будет составлено исходя из всех нарративных источников, то есть повестей, летописей, где упоминается Куликовская битва. По его мнению, такой сборник будет ориентирован на подрастающее поколение.

"Есть круг письменных свидетельств, которые называются нарративными источниками. Мы понимаем, что этот материал необходимо очень тщательно анализировать, и нам показалось важным, собрать его в одном издании", – рассказал Гриценко, добавив, что книга будет включать в себя максимально полные комментарии ученых.

Директор музея-заповедника сообщил, что подготовка к публикации уже ведется, а рукопись в черновике будет готова в ближайшее время.

Работа над изданием осуществляется в рамках подготовки к празднованию 650-летнего юбилея Куликовской битвы в 2030 году.