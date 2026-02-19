Рейтинг@Mail.ru
09:00 19.02.2026
В Москве анонсировали полное издание летописных текстов о Куликовской битве
В Москве анонсировали полное издание летописных текстов о Куликовской битве
© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Издание книги, в которой впервые соберут все летописные свидетельства, посвященные Куликовской битве, анонсировал директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал директор музея, собрание текстов будет составлено исходя из всех нарративных источников, то есть повестей, летописей, где упоминается Куликовская битва. По его мнению, такой сборник будет ориентирован на подрастающее поколение.
"Есть круг письменных свидетельств, которые называются нарративными источниками. Мы понимаем, что этот материал необходимо очень тщательно анализировать, и нам показалось важным, собрать его в одном издании", – рассказал Гриценко, добавив, что книга будет включать в себя максимально полные комментарии ученых.
Грамоты Дмитрия Донского - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Москве впервые представили полное издание грамот Дмитрия Донского
18 февраля, 17:38
Директор музея-заповедника сообщил, что подготовка к публикации уже ведется, а рукопись в черновике будет готова в ближайшее время.
Работа над изданием осуществляется в рамках подготовки к празднованию 650-летнего юбилея Куликовской битвы в 2030 году.
Куликовская битва — крупное сражение между объединенным русским войском, возглавляемым великим князем московским Дмитрием Донским и войском Золотой Орды, состоявшееся восьмого сентября 1380 года на Куликовом поле, между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке современной Тульской области.
 
