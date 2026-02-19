Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Если рядом с Россией будет страна НАТО, угроза будет постоянной, а при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер, сообщил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.