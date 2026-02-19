https://ria.ru/20260219/nato-2075406223.html
МИД: Россия готова обсудить с НАТО гарантии безопасности от 2021 года
МИД: Россия готова обсудить с НАТО гарантии безопасности от 2021 года
Все предложения, которые Россия сделала НАТО по гарантиям безопасности в 2021 году сохраняют свою актуальность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 19.02.2026
МИД: Россия готова обсудить с НАТО гарантии безопасности от 2021 года
