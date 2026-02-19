Рейтинг@Mail.ru
10:41 19.02.2026 (обновлено: 11:01 19.02.2026)
МИД: Россия готова обсудить с НАТО гарантии безопасности от 2021 года
Все предложения, которые Россия сделала НАТО по гарантиям безопасности в 2021 году сохраняют свою актуальность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 19.02.2026
МИД: Россия готова обсудить с НАТО гарантии безопасности от 2021 года

Грушко назвал предложенные РФ в 2021 г гарантии безопасности с НАТО актуальными

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все предложения, которые Россия сделала НАТО по гарантиям безопасности в 2021 году сохраняют свою актуальность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если мы посмотрим на каждое из предложений, которое было сделано и которые не были поддержаны нашими партнерами, то реализация каждого из них существенно бы укрепила безопасность в Европе. В этом смысле все они сохраняют свою актуальность как реальные инструменты, как реальная возможность исправить ситуацию в сфере безопасности", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, готова ли РФ снова положить на стол переговоров те предложения по гарантиям безопасности, которые она сделала НАТО в конце 2021 года.
Вид на Рыбную деревню в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Генерал раскрыл, куда НАТО ударит в первую очередь в случае войны с Россией
17 февраля, 11:42
 
РоссияНАТОВ миреЕвропаАлександр Грушко
 
 
Заголовок открываемого материала