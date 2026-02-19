https://ria.ru/20260219/narabotki-2075589599.html
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки
Созданные для армии РФ наработки используются и в гражданском секторе, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:22:00+03:00
2026-02-19T19:22:00+03:00
2026-02-19T19:23:00+03:00
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки
Медведев: созданные для армии наработки используются в гражданском секторе
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Созданные для армии РФ наработки используются и в гражданском секторе, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Конечно", - сказал Медведев
в интервью Сергею Стиллавину
для радиостанции "Маяк
" и платформы "Смотрим
", отвечая на вопрос, идут ли в гражданское общество, те наработки, которые сделаны армией РФ
.
Он добавил, иногда гражданские технологии потом оказываются в военной сфере. По его словам, совсем недавно, с точки зрения развития систем беспилотной авиации, РФ не была в передовиках.
"А сейчас, совершенно очевидно, мы приобрели широчайшие компетенции в области беспилотников, начиная от небольших беспилотных летательных средств, дронов, коптеров и заканчивая большими самолетными системами", - отметил Медведев.
По его словам, все это может и должно использоваться и в гражданском секторе.