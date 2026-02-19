Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 19.02.2026 (обновлено: 19:23 19.02.2026)
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки
Созданные для армии РФ наработки используются и в гражданском секторе, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.02.2026
безопасность, россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки

Медведев: созданные для армии наработки используются в гражданском секторе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Созданные для армии РФ наработки используются и в гражданском секторе, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Конечно", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим", отвечая на вопрос, идут ли в гражданское общество, те наработки, которые сделаны армией РФ.
Россия приобрела широчайшие компетенции в области БПЛА, заявил Медведев
Вчера, 19:16
Он добавил, иногда гражданские технологии потом оказываются в военной сфере. По его словам, совсем недавно, с точки зрения развития систем беспилотной авиации, РФ не была в передовиках.
"А сейчас, совершенно очевидно, мы приобрели широчайшие компетенции в области беспилотников, начиная от небольших беспилотных летательных средств, дронов, коптеров и заканчивая большими самолетными системами", - отметил Медведев.
По его словам, все это может и должно использоваться и в гражданском секторе.
Медведев назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей
Вчера, 19:15
 
