Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Созданные для армии РФ наработки используются и в гражданском секторе, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он добавил, иногда гражданские технологии потом оказываются в военной сфере. По его словам, совсем недавно, с точки зрения развития систем беспилотной авиации, РФ не была в передовиках.

"А сейчас, совершенно очевидно, мы приобрели широчайшие компетенции в области беспилотников, начиная от небольших беспилотных летательных средств, дронов, коптеров и заканчивая большими самолетными системами", - отметил Медведев.