В Киеве бразильского наемника забили насмерть

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Наемника из Бразилии забили насмерть в расположении Иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве, пишет издание The Kyiv Independent.

"Двадцативосьмилетний новобранец из Бразилии скончался после применения к нему жестокого наказания в подразделении, где регулярно использовались методы дисциплинарного воздействия, которые очевидцы и жертвы называли "пыткой", — говорится в статье.

Наемник по имени Бруно Габриэль Леал да Силва не имел боевого опыта, но собирался заключить контракт со штурмовой ротой Advanced Company, которой командует бразилец Леандерсон Паулино. По словам источников The Kyiv Independent, Паулино организовывал пытки подчиненных и сам в них участвовал.

Знакомые Леала да Силвы рассказали украинским журналистам, что тот погиб в ночь на 29 декабря. Контракт к тому времени он подписать не успел и оставался только кандидатом. За четыре дня до смерти он пожаловался в бразильское консульство на жестокое обращение командиров и рассказал, что у него отобрали паспорт.

В день гибели Леал да Силва вернулся из увольнения с опозданием и пьяным. По существующему в подразделении правилу в наказание его заставили выйти на боксерский поединок с одним из сослуживцев. Бой прошел непримечательно, бразилец вернулся в казарму в хорошем настроении и без видимых повреждений. По словам собеседников The Kyiv Independent, вскоре после этого командование решило дополнительно проучить наемника: несколько солдат увели его в помещение, которое в части называли "контейнером". Оттуда на протяжении 40 минут доносились звуки ударов и крики. Утром следующего дня тело Леала да Силвы со следами побоев и отметинами от веревки на запястьях нашли на улице, около "контейнера".

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий. На деле же они становятся пушечным мясом, а командование плохо к ним относится. Часто они погибают, после чего наниматели под разными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.