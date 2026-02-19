Рейтинг@Mail.ru
В Киеве бразильского наемника забили насмерть - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 19.02.2026 (обновлено: 13:08 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/naemnik-2075394349.html
В Киеве бразильского наемника забили насмерть
В Киеве бразильского наемника забили насмерть - РИА Новости, 19.02.2026
В Киеве бразильского наемника забили насмерть
Наемника из Бразилии забили насмерть в расположении Иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве, пишет издание The Kyiv... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:12:00+03:00
2026-02-19T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
бразилия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075410051_0:0:612:345_1920x0_80_0_0_3eb20bed828d447d9bda01c2a965fb47.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063780511.html
https://ria.ru/20260120/naemnik-2069145692.html
https://ria.ru/20251115/braziliya-2055119751.html
украина
киев
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075410051_0:0:612:459_1920x0_80_0_0_842e7fd13edc88bb92b4fe23117c47a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, бразилия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Бразилия, Вооруженные силы Украины
В Киеве бразильского наемника забили насмерть

Бразильского наемника забили насмерть в расположении ГУР в Киеве

© Фото : соцсетиБруно Габриэль Леал да Силва
Бруно Габриэль Леал да Силва - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : соцсети
Бруно Габриэль Леал да Силва
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Наемника из Бразилии забили насмерть в расположении Иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве, пишет издание The Kyiv Independent.
"Двадцативосьмилетний новобранец из Бразилии скончался после применения к нему жестокого наказания в подразделении, где регулярно использовались методы дисциплинарного воздействия, которые очевидцы и жертвы называли "пыткой", — говорится в статье.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
NYP узнала, для каких целей наемники из Южной Америки воюют в ВСУ
22 декабря 2025, 11:03
Наемник по имени Бруно Габриэль Леал да Силва не имел боевого опыта, но собирался заключить контракт со штурмовой ротой Advanced Company, которой командует бразилец Леандерсон Паулино. По словам источников The Kyiv Independent, Паулино организовывал пытки подчиненных и сам в них участвовал.
Знакомые Леала да Силвы рассказали украинским журналистам, что тот погиб в ночь на 29 декабря. Контракт к тому времени он подписать не успел и оставался только кандидатом. За четыре дня до смерти он пожаловался в бразильское консульство на жестокое обращение командиров и рассказал, что у него отобрали паспорт.
В день гибели Леал да Силва вернулся из увольнения с опозданием и пьяным. По существующему в подразделении правилу в наказание его заставили выйти на боксерский поединок с одним из сослуживцев. Бой прошел непримечательно, бразилец вернулся в казарму в хорошем настроении и без видимых повреждений. По словам собеседников The Kyiv Independent, вскоре после этого командование решило дополнительно проучить наемника: несколько солдат увели его в помещение, которое в части называли "контейнером". Оттуда на протяжении 40 минут доносились звуки ударов и крики. Утром следующего дня тело Леала да Силвы со следами побоев и отметинами от веревки на запястьях нашли на улице, около "контейнера".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Бразильский наемник ВСУ подорвался во время первого боевого выхода
20 января, 19:50
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий. На деле же они становятся пушечным мясом, а командование плохо к ним относится. Часто они погибают, после чего наниматели под разными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
В ноябре офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу рассказал РИА Новости, что число бразильских наемников в рядах ВСУ превысило 500 человек, как минимум 45-50 из них погибли.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим
15 ноября 2025, 05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевБразилияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала