МВД назвало основную цель украинских колл-центров
МВД назвало основную цель украинских колл-центров - РИА Новости, 19.02.2026
МВД назвало основную цель украинских колл-центров
Основная атака украинских колл-центров направлена на дистанционную вербовку молодежи и несовершеннолетних, сообщил начальник Управления по организации борьбы с...
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
украина
россия
украина
Новости
ru-RU
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Украина
МВД: основная атака украинских колл-центров направлена на вербовку молодежи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Основная атака украинских колл-центров направлена на дистанционную вербовку молодежи и несовершеннолетних, сообщил начальник Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Филипп Немов.
"Следующий момент - это, конечно же, дистанционная вербовка. Украинские колл-центры, которые в основном работают в отношении наших граждан. Основная атака - на молодежь, несовершеннолетних", - сказал Немов в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Он объяснил, что злоумышленники не только заставляют детей и подростков совершать преступления против своих родителей, но и вовлекают их в схемы вывода денег, делая курьерами. Поэтому, если в одном уголовном деле подросток является потерпевшим, то в других уголовных делах - фактическим соучастником преступлений.
"Наши враги фактически выкашивают наше молодое поколение", - заключил Немов.