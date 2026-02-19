МВД назвало основную цель украинских колл-центров

"Следующий момент - это, конечно же, дистанционная вербовка. Украинские колл-центры, которые в основном работают в отношении наших граждан. Основная атака - на молодежь, несовершеннолетних", - сказал Немов в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Он объяснил, что злоумышленники не только заставляют детей и подростков совершать преступления против своих родителей, но и вовлекают их в схемы вывода денег, делая курьерами. Поэтому, если в одном уголовном деле подросток является потерпевшим, то в других уголовных делах - фактическим соучастником преступлений.