18:18 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/mvd-2075566271.html
МВД назвало основную цель украинских колл-центров
МВД назвало основную цель украинских колл-центров

МВД: основная атака украинских колл-центров направлена на вербовку молодежи

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Основная атака украинских колл-центров направлена на дистанционную вербовку молодежи и несовершеннолетних, сообщил начальник Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Филипп Немов.
"Следующий момент - это, конечно же, дистанционная вербовка. Украинские колл-центры, которые в основном работают в отношении наших граждан. Основная атака - на молодежь, несовершеннолетних", - сказал Немов в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Он объяснил, что злоумышленники не только заставляют детей и подростков совершать преступления против своих родителей, но и вовлекают их в схемы вывода денег, делая курьерами. Поэтому, если в одном уголовном деле подросток является потерпевшим, то в других уголовных делах - фактическим соучастником преступлений.
"Наши враги фактически выкашивают наше молодое поколение", - заключил Немов.
Украина стала центром телефонного мошенничества, заявил Протасевич
5 февраля, 22:22
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала