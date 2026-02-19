https://ria.ru/20260219/mvd-2075507249.html
МВД сообщило об увеличении случаев отмывания наркоденег в Подмосковье
2026-02-19T15:40:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская областная дума
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская областная дума
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти в два раза увеличилось число задокументированных фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотиков в Подмосковье в 2025 году, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что начальник главка Виктор Пауков выступил с отчётом о деятельности подмосковной полиции за 2025 год на заседании Мособлдумы
.
"Почти в 2 раза возросло число задокументированных фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотических средств", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как подчеркнули в МВД, в 2025 году было выявлено более 9,5 тысячи наркопреступлений и 3,5 тысячи лиц, их совершивших. Кроме того, установлено 155 деяний, совершенных в составе организованных групп.
По расследованным уголовным делам полицейские изъяли более 4 тонн запрещенных и подконтрольных веществ. Ликвидировано 89 подпольных нарколабораторий, а также задержаны 119 лиц, причастных к их деятельности.