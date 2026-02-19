МВД сообщило об увеличении случаев отмывания наркоденег в Подмосковье

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти в два раза увеличилось число задокументированных фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотиков в Подмосковье в 2025 году, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что начальник главка Виктор Пауков выступил с отчётом о деятельности подмосковной полиции за 2025 год на заседании Мособлдумы

"Почти в 2 раза возросло число задокументированных фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотических средств", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как подчеркнули в МВД, в 2025 году было выявлено более 9,5 тысячи наркопреступлений и 3,5 тысячи лиц, их совершивших. Кроме того, установлено 155 деяний, совершенных в составе организованных групп.