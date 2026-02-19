Рейтинг@Mail.ru
МВД сообщило об увеличении случаев отмывания наркоденег в Подмосковье - РИА Новости, 19.02.2026
15:40 19.02.2026
МВД сообщило об увеличении случаев отмывания наркоденег в Подмосковье
МВД сообщило об увеличении случаев отмывания наркоденег в Подмосковье
МВД сообщило об увеличении случаев отмывания наркоденег в Подмосковье
Почти в два раза увеличилось число задокументированных фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотиков в Подмосковье в 2025 году, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская областная дума
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская областная дума
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская областная дума
МВД сообщило об увеличении случаев отмывания наркоденег в Подмосковье

МВД: почти в 2 раза выросло число случаев отмывания наркоденег в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти в два раза увеличилось число задокументированных фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотиков в Подмосковье в 2025 году, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что начальник главка Виктор Пауков выступил с отчётом о деятельности подмосковной полиции за 2025 год на заседании Мособлдумы.
"Почти в 2 раза возросло число задокументированных фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотических средств", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как подчеркнули в МВД, в 2025 году было выявлено более 9,5 тысячи наркопреступлений и 3,5 тысячи лиц, их совершивших. Кроме того, установлено 155 деяний, совершенных в составе организованных групп.
По расследованным уголовным делам полицейские изъяли более 4 тонн запрещенных и подконтрольных веществ. Ликвидировано 89 подпольных нарколабораторий, а также задержаны 119 лиц, причастных к их деятельности.
