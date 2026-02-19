Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников - РИА Новости, 19.02.2026
15:08 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/mvd-2075498386.html
МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников
МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников - РИА Новости, 19.02.2026
МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников
Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня используют названия крупных сетей, а также представляются курьерами маркетплейсов и РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:08:00+03:00
2026-02-19T15:08:00+03:00
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников

МВД: перед праздниками мошенники представляются курьерами цветочных магазинов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня используют названия крупных сетей, а также представляются курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В преддверии праздников, в том числе Дня защитника Отечества и Международного женского дня, злоумышленники все чаще используют названия крупных сетевых магазинов. Хотя по-прежнему могут представляться курьерами из маркетплейсов и цветочных магазинов", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк объяснила, что при такой схеме жертве звонит якобы "сотрудник службы доставки" известного ретейлера и сообщает о "срочной доставке", "проблеме с доставкой" или "ошибочном заказе" и требует код из СМС или пароль из сообщения.
"Так мошенники пытаются получить доступ к чужим аккаунтам или имитируют его для создания психологического эффекта", - отметила Волк.
Также в предпраздничный период фиксируется рост фишинговых рассылок, поддельных интернет-магазинов с "праздничными скидками" и массовые рассылки о выигрыше в несуществующих акциях крупных компаний.
"Цель преступников — получить персональные данные и реквизиты карт граждан либо заставить оплатить комиссию за получение товара, приза и так далее", - объяснила Волк.
Чтобы защититься от обмана мошенников официальный представитель МВД РФ посоветовала не переходить по ссылкам из незнакомых сообщений и электронных писем, не сообщать данные банковских карт, коды из СМС или мессенджеров, пользоваться только официальными приложениями банков и государственных сервисов, а также проверять достоверность акций через легитимные каналы компаний.
ОбществоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
