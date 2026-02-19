МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня используют названия крупных сетей, а также представляются курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В преддверии праздников, в том числе Дня защитника Отечества и Международного женского дня, злоумышленники все чаще используют названия крупных сетевых магазинов. Хотя по-прежнему могут представляться курьерами из маркетплейсов и цветочных магазинов", - написала она в своем Telegram-канале

Волк объяснила, что при такой схеме жертве звонит якобы "сотрудник службы доставки" известного ретейлера и сообщает о "срочной доставке", "проблеме с доставкой" или "ошибочном заказе" и требует код из СМС или пароль из сообщения.

"Так мошенники пытаются получить доступ к чужим аккаунтам или имитируют его для создания психологического эффекта", - отметила Волк.

Также в предпраздничный период фиксируется рост фишинговых рассылок, поддельных интернет-магазинов с "праздничными скидками" и массовые рассылки о выигрыше в несуществующих акциях крупных компаний.

"Цель преступников — получить персональные данные и реквизиты карт граждан либо заставить оплатить комиссию за получение товара, приза и так далее", - объяснила Волк.