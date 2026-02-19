Малые техкомпании получат до 20 миллиардов рублей льготного финансирования

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Объем льготного финансирования малых технологических компаний в 2026 году по специальной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП будет увеличен до 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации.

О запуске приема заявок объявили в ходе заседания Совета директоров Корпорации МСП под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова.

"Высокотехнологичный малый и средний бизнес сегодня создает востребованные продукты для достижения технологического лидерства страны — решения задачи, обозначенной президентом. Для адресной поддержки МТК продолжает действовать специальная программа льготного кредитования „Высокотех“. Сегодня стартовал новый отбор заявок. Анализ предыдущих лет показывает, что компании, получившие финансирование по программе, в 2,5 раза больше создают рабочих мест. Средний объем выручки на одного получателя с 2021 по 2024 год вырос в 2,7 раза", — приводятся слова Решетникова на сайте Минэкономразвития.

МТК смогут получить кредит по программе по ставке "ключ минус 7%" при значении ключевой ставки Банка России более 10% годовых. В настоящее время ставка кредитования составляет 8,5%. При уровне ставки ЦБ 10% и ниже кредиты буду предоставлены по фиксированной ставке 3%.

Получателями могут стать МТК с выручкой от 100 миллионов до 4 миллиардов рублей и темпом роста выручки (CAGR) 10% за два года. Кредитование осуществляет дочерний банк Корпорации МСП – МСП Банк. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.

"Доступность финансирования является одним из ключевых факторов роста для высокотехнологичного бизнеса. Льготные средства помогают предпринимателям масштабировать производства и наращивать объемы выпускаемой продукции. Высокий спрос на такую поддержку показала заявочная кампания прошлого года. За первые месяцы количество заявок превысило плановый показатель. В результате в 2025 году малые технологические компании привлекли по льготной программе для высокотеха 11,5 миллиарда рублей. А всего с 2022 по 2025 годы кредитные средства по ней получили 358 компаний на общую сумму 59,7 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба Корпорации генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.