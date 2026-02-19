ВЭБ.РФ и Корпорация МСП масштабируют инструмент совместных "зонтов"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Корпорация МСП и ВЭБ.РФ масштабируют программу совместных "зонтичных" поручительств для повышения доступности кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации.

До конца 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут привлечь по ней суммарно 50 миллиардов заемного финансирования.

В рамках обновленной архитектуры в 2026 году инструмент совместных "зонтичных" поручительств смогут использовать не только МСП из сферы городской экономики, но и бизнес из отраслей туризма, логистики, ИТ, науки, некоторых креативных индустрий, а также малые технологические компании. Это позволит обеспечивать кредиты по программе льготного кредитования, которую реализуют Банк России, Минэкономразвития и Корпорация МСП.

Таким образом бизнес сможет привлечь льготные кредиты по ключевой ставке, сниженной на 3,5%, одновременно с совместным поручительством Корпорации МСП и ВЭБ.РФ. Также планируется расширить перечень банков-участников. Дополнительно прорабатывается вопрос возможности использования инструмента "созонта" не только в рамках инвестиционных проектов, но и для пополнения оборотных средств, а также для обеспечения кредитов индивидуальных предпринимателей.

"Поддержка предпринимательства является одним из приоритетных направлений в стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом и совершенствуем инструменты поддержки. Поэтому мы приняли решение о дальнейшем масштабировании инструмента совместных "зонтичных" поручительств, запущенного в середине прошлого года. Это позволит усилить поддержку малого и среднего бизнеса, который сегодня играет важнейшую роль в обеспечении устойчивости и развития экономики страны", – приводит пресс-служба слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которые прозвучали на Совете директоров Корпорации МСП.

Объем совместного обеспечения Корпорации и ВЭБ.РФ составит до 50% от суммы кредита, из который каждый участник возьмет на себя по 25%. Банки смогут применять понижающий коэффициент при расчете нормативов достаточности капитала и повышенный предельный уровень выплат.

"Аналитика показывает, что поддержка предпринимателей через механизм "зонтичных" поручительств позволяет бизнесу в 2-3 раза быстрее наращивать доходы и увеличивать количество рабочих мест. С момента запуска инструмента в 2021 году он позволил МСП привлечь более 1 триллиона рублей. Объединение ресурсов Корпорации МСП и ВЭБ.РФ повышает доступность заемного финансирования для бизнеса, а расширение программы позволяет еще большему числу предпринимателей привлечь необходимые средства для роста и развития", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.