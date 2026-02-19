Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ и Корпорация МСП масштабируют инструмент совместных "зонтов"
Твой бизнес
 
12:24 19.02.2026
ВЭБ.РФ и Корпорация МСП масштабируют инструмент совместных "зонтов"
ВЭБ.РФ и Корпорация МСП масштабируют инструмент совместных "зонтов"
твой бизнес
александр исаевич
корпорация мсп
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
мсп банк
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
твой бизнес – новости
александр исаевич, корпорация мсп, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), мсп банк, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ), МСП Банк, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
ВЭБ.РФ и Корпорация МСП масштабируют инструмент совместных "зонтов"

ВЭБ.РФ и Корпорация МСП расширяют инструмент общих "зонтичных" поручительств

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Корпорация МСП и ВЭБ.РФ масштабируют программу совместных "зонтичных" поручительств для повышения доступности кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации.
До конца 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут привлечь по ней суммарно 50 миллиардов заемного финансирования.
В рамках обновленной архитектуры в 2026 году инструмент совместных "зонтичных" поручительств смогут использовать не только МСП из сферы городской экономики, но и бизнес из отраслей туризма, логистики, ИТ, науки, некоторых креативных индустрий, а также малые технологические компании. Это позволит обеспечивать кредиты по программе льготного кредитования, которую реализуют Банк России, Минэкономразвития и Корпорация МСП.
Таким образом бизнес сможет привлечь льготные кредиты по ключевой ставке, сниженной на 3,5%, одновременно с совместным поручительством Корпорации МСП и ВЭБ.РФ. Также планируется расширить перечень банков-участников. Дополнительно прорабатывается вопрос возможности использования инструмента "созонта" не только в рамках инвестиционных проектов, но и для пополнения оборотных средств, а также для обеспечения кредитов индивидуальных предпринимателей.
Почти 239 тысяч субъектов МСП стали поставщиками у госзаказчиков
18 февраля, 17:00
"Поддержка предпринимательства является одним из приоритетных направлений в стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом и совершенствуем инструменты поддержки. Поэтому мы приняли решение о дальнейшем масштабировании инструмента совместных "зонтичных" поручительств, запущенного в середине прошлого года. Это позволит усилить поддержку малого и среднего бизнеса, который сегодня играет важнейшую роль в обеспечении устойчивости и развития экономики страны", – приводит пресс-служба слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которые прозвучали на Совете директоров Корпорации МСП.
Объем совместного обеспечения Корпорации и ВЭБ.РФ составит до 50% от суммы кредита, из который каждый участник возьмет на себя по 25%. Банки смогут применять понижающий коэффициент при расчете нормативов достаточности капитала и повышенный предельный уровень выплат.
"Аналитика показывает, что поддержка предпринимателей через механизм "зонтичных" поручительств позволяет бизнесу в 2-3 раза быстрее наращивать доходы и увеличивать количество рабочих мест. С момента запуска инструмента в 2021 году он позволил МСП привлечь более 1 триллиона рублей. Объединение ресурсов Корпорации МСП и ВЭБ.РФ повышает доступность заемного финансирования для бизнеса, а расширение программы позволяет еще большему числу предпринимателей привлечь необходимые средства для роста и развития", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В пресс-службе напомнили, что о запуске инструмента совместных "зонтичных" поручительств ВЭБ.РФ и Корпорации МСП было объявлено в рамках ПМЭФ-2025. "Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
Объем закупок госзаказчиков у МТК вырос на 13% в 2025 году
9 февраля, 15:55
 
