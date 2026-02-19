Решетников: в 2026 году МСБ сможет привлечь около 900 миллиардов рублей

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В 2026 году субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут получить около 900 миллиардов рублей льготного финансирования в виде кредитов и поручительств, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на Совете директоров Корпорации МСП.

Финансирование осуществляется с помощью инструментов господдержки в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"В этом году предприниматели смогут получить около 900 миллиардов рублей льготного финансирования в виде кредитов и поручительств. Будут сохранены действующие инструменты, а также расширена архитектура ряда программ для повышения доступности финансирования предприятий из приоритетных отраслей экономики и регионов", — приводятся слова Решетникова на сайте Минэкономразвития.

Как отметил министр, по федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство" действует целый ряд финансовых программ: льготное инвестиционное кредитование, поручительства Региональных гарантийных организаций, льготные микрозаймы Государственных микрофинансовых организаций, механизм "зонтичных" поручительств. Минэкономразвития России реализует программы, ориентированные как на широкий охват бизнеса, так и на адресную поддержку определенных отраслей и направлений.

В текущем году в два раза до 200 миллиардов рублей увеличивается объем кредитования по льготной программе Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП. Средства можно будет взять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели. Минимальный размер кредита на инвестиционные цели снижается вдвое — до 25 миллионов. В настоящее время Минэкономразвития проводит отбор банков-партнеров программы.

"При формировании портфеля программ и их архитектуры на 2026 год был сохранен адресный подход, когда основной пул мер поддержки и инструментов развития направлен на МСП в приоритетных отраслях. Благодаря такому таргетированию уже наметился тренд на качественное изменение сегмента МСП. С 2023 по 2025 год появилось более 166 тысяч новых субъектов МСП в сфере обрабатывающих производств, легкой промышленности, логистики, туризма, научно-технической деятельности и ИТ", — приводит пресс-служба Корпорации слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Будет сохранен инструмент нацпроекта "зонтичные" поручительства для бизнеса, которые покрывают до 50% от суммы кредита и позволяют предпринимателям привлекать заемное финансирование даже при нехватке или отсутствии залога. Лимиты таких поручительств на первый квартал уже доведены до банков-партнеров.

"Зонтичные" поручительства позволят бизнесу привлечь не менее 216 миллиардов рублей заемного финансирования. В настоящее время обсуждается увеличение объемов. Такая поддержка даст возможность расширить предпринимателям доступ к кредитным средствам для обеспечения текущей деятельности и дальнейшего развития.

Малым технологическим компаниям будут доступны до 20 миллиардов рублей по специальной льготной программе кредитования, реализуемой Минэкономразвития России и Корпорацией МСП. Более 10 миллиардов рублей смогут привлечь МСП-производители в сфере станкостроения и робототехники по совместной программе Минпромторга России и Корпорации.

Для развития территорий через поддержку малого и среднего бизнеса Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП продолжит реализацию льготной программы для предпринимателей из моногородов и особых экономических зон. Она была запущена в конце 2025 года, и 2026 год станет первым полным циклом, а объемы льготного финансирования вырастут почти до 1 миллиарда рублей.