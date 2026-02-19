Рейтинг@Mail.ru
Более 35 километров сетей водоснабжения обновили и построили в ЮАО Москвы - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:31 19.02.2026 (обновлено: 15:14 20.02.2026)
https://ria.ru/20260219/moskva-2075783690.html
Более 35 километров сетей водоснабжения обновили и построили в ЮАО Москвы
Более 35 километров сетей водоснабжения обновили и построили в ЮАО Москвы - РИА Новости, 20.02.2026
Более 35 километров сетей водоснабжения обновили и построили в ЮАО Москвы
Более 35 километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили в ЮАО Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-19T07:31:00+03:00
2026-02-20T15:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводоканал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151253/47/1512534725_0:219:4646:2832_1920x0_80_0_0_eb0194e47afcb25fd01636024eb60b24.jpg
https://ria.ru/20260212/moskva-2073945869.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151253/47/1512534725_288:0:4356:3051_1920x0_80_0_0_374b5e97857a84eb52127581e42096f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосводоканал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал
Более 35 километров сетей водоснабжения обновили и построили в ЮАО Москвы

На юге Москвы построили более 35 км сетей водоснабжения и водоотведения

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники ГУП "Мосводосток"
Сотрудники ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники ГУП "Мосводосток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 35 километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили в ЮАО Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году на юге столицы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили около 35,2 километра сетей - это инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения. При этом на новое строительство пришлось более 25 километров, а на реконструкцию - около десяти километров", - говорится в сообщении.
По информации на портале, лидером стал район Нагатинский Затон, здесь реконструировали и построили более 14,5 километров сетей, что объясняется масштабным благоустройством парка "Коломенское" и связанным с этим обновлением сетевой инфраструктуры, на втором и третьем местах - районы Даниловский и Нагатино-Садовники, их показатели - более 4,1 километра и свыше 3,7 километра соответственно.
Как отмечается на сайте, при проведении работ на сетях АО "Мосводоканал" выбирает отечественные материалы, которые хорошо зарекомендовали себя на разных объектах, показывая высокие технические и эксплуатационные характеристики.
Подчеркивается, что для обновления и прокладки городских коммуникаций специалисты отдают предпочтение бестраншейным решениям, которые минимально воздействуют на благоустройство и сокращают сроки реализации проектов.
Специалист ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Мосводосток" проводит очистку водосточной инфраструктуры
12 февраля, 16:07
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводоканал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала