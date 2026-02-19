https://ria.ru/20260219/moskva-2075783690.html
Более 35 километров сетей водоснабжения обновили и построили в ЮАО Москвы
Более 35 километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили в ЮАО Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 35 километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили в ЮАО Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году на юге столицы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили около 35,2 километра сетей - это инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения. При этом на новое строительство пришлось более 25 километров, а на реконструкцию - около десяти километров", - говорится в сообщении.
По информации на портале, лидером стал район Нагатинский Затон, здесь реконструировали и построили более 14,5 километров сетей, что объясняется масштабным благоустройством парка "Коломенское" и связанным с этим обновлением сетевой инфраструктуры, на втором и третьем местах - районы Даниловский и Нагатино-Садовники, их показатели - более 4,1 километра и свыше 3,7 километра соответственно.
Как отмечается на сайте, при проведении работ на сетях АО "Мосводоканал" выбирает отечественные материалы, которые хорошо зарекомендовали себя на разных объектах, показывая высокие технические и эксплуатационные характеристики.
Подчеркивается, что для обновления и прокладки городских коммуникаций специалисты отдают предпочтение бестраншейным решениям, которые минимально воздействуют на благоустройство и сокращают сроки реализации проектов.