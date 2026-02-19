В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса

"За последние два часа, с 20:00 до 22:00 МСК, аэропорты Московского региона обслужили 108 рейсов (45 — на вылет, 63 — на прилет). С начала суток 19 февраля, по состоянию на 22:00 МСК, — 916 рейсов: 452 – на вылет, 464 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" восемь рейсов. Отменены на прилет и вылет 38 рейсов (в том числе шесть рейсов иностранных авиакомпаний). Задержаны на время более двух часов: 35 рейсов на вылет, по данным на 22.00 мск", - говорится в сообщении.