https://ria.ru/20260219/moskva-2075624353.html
В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса
В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса - РИА Новости, 19.02.2026
В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса
Четыре рейса были отменены в столичных аэропортах из-за снегопада с 20.00 до 22.00 мск, более двух часов задерживаются 35 вылетов, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:05:00+03:00
2026-02-19T23:05:00+03:00
2026-02-19T23:05:00+03:00
москва
евгений тишковец
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_c318baf7a4fc4dcc9497ee3f10699e59.jpg
https://ria.ru/20260219/sneg-2075622700.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_980f7947de1811431cd5242543de0f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве, происшествия
Москва, Евгений Тишковец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве, Происшествия
В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса
В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили четыре рейса с 20:00 до 22:00 мск
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четыре рейса были отменены в столичных аэропортах из-за снегопада с 20.00 до 22.00 мск, более двух часов задерживаются 35 вылетов, следует из пресс-релиза Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве
может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"За последние два часа, с 20:00 до 22:00 МСК, аэропорты Московского региона обслужили 108 рейсов (45 — на вылет, 63 — на прилет). С начала суток 19 февраля, по состоянию на 22:00 МСК, — 916 рейсов: 452 – на вылет, 464 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" восемь рейсов. Отменены на прилет и вылет 38 рейсов (в том числе шесть рейсов иностранных авиакомпаний). Задержаны на время более двух часов: 35 рейсов на вылет, по данным на 22.00 мск", - говорится в сообщении.
Росавиация
ранее сообщала, что по состоянию на 20.00 мск отменены 34 рейса, таким образом, число отмененных рейсов возросло на четыре.
Производственные службы аэропортов продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями снегопада.