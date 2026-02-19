Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса - РИА Новости, 19.02.2026
23:05 19.02.2026
В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса
В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса
Четыре рейса были отменены в столичных аэропортах из-за снегопада с 20.00 до 22.00 мск, более двух часов задерживаются 35 вылетов, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 19.02.2026
москва, евгений тишковец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве, происшествия
Москва, Евгений Тишковец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве, Происшествия
В аэропортах Москвы из-за снегопада за два часа отменили четыре рейса

В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили четыре рейса с 20:00 до 22:00 мск

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четыре рейса были отменены в столичных аэропортах из-за снегопада с 20.00 до 22.00 мск, более двух часов задерживаются 35 вылетов, следует из пресс-релиза Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"За последние два часа, с 20:00 до 22:00 МСК, аэропорты Московского региона обслужили 108 рейсов (45 — на вылет, 63 — на прилет). С начала суток 19 февраля, по состоянию на 22:00 МСК, — 916 рейсов: 452 – на вылет, 464 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" восемь рейсов. Отменены на прилет и вылет 38 рейсов (в том числе шесть рейсов иностранных авиакомпаний). Задержаны на время более двух часов: 35 рейсов на вылет, по данным на 22.00 мск", - говорится в сообщении.
Росавиация ранее сообщала, что по состоянию на 20.00 мск отменены 34 рейса, таким образом, число отмененных рейсов возросло на четыре.
Производственные службы аэропортов продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями снегопада.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Снег в Москве будет идти всю ночь
МоскваЕвгений ТишковецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Снегопад в МосквеПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
