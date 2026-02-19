Рейтинг@Mail.ru
В Москве выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.02.2026
22:33 19.02.2026
В Москве выпала почти половина месячной нормы осадков
В Москве выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.02.2026
В Москве выпала почти половина месячной нормы осадков
Почти половина от месячной нормы осадков февраля выпала в Москве из-за циклона "Валли", рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
москва
можайск
коломна
михаил леус
снегопад в москве
происшествия
москва
можайск
коломна
москва, можайск, коломна, михаил леус, снегопад в москве, происшествия
Москва, Можайск, Коломна, Михаил Леус, Снегопад в Москве, Происшествия
В Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве из-за циклона «Валли» выпала почти половина месячной нормы осадков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти половина от месячной нормы осадков февраля выпала в Москве из-за циклона "Валли", рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в осадкомеры попал 21 миллиметров осадков - восемь миллиметров ночью и 13 миллиметров днем, что существенно выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежавшего ранее 1970 году, и это почти половина, 49%, от месячной нормы февраля", - написал Леус в Telegram-канале.
Он отметил, что не обошлось без рекордов и в Подмосковье: в Можайске за сутки выпало 17 миллиметров осадков, а в Коломне - 18 миллиметров, что превышает прежнее достижение этого дня, составлявшее 14 миллиметров и установленное в 2000 году в Можайске и в 1968 году в Коломне.
"Больше всего осадков, в пересчете на воду, "Валли" принес на метеостанцию Приокско-Террасного заповедника - там за сутки выпало 27 миллиметров осадков или почти две трети, 63%, от февральской нормы", - заключил синоптик.
Работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно, заявил Бирюков
МоскваМожайскКоломнаМихаил ЛеусСнегопад в МосквеПроисшествия
 
 
