В Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти половина от месячной нормы осадков февраля выпала в Москве из-за циклона "Валли", рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в осадкомеры попал 21 миллиметров осадков - восемь миллиметров ночью и 13 миллиметров днем, что существенно выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежавшего ранее 1970 году, и это почти половина, 49%, от месячной нормы февраля", - написал Леус в Telegram-канале.
Он отметил, что не обошлось без рекордов и в Подмосковье: в Можайске за сутки выпало 17 миллиметров осадков, а в Коломне - 18 миллиметров, что превышает прежнее достижение этого дня, составлявшее 14 миллиметров и установленное в 2000 году в Можайске и в 1968 году в Коломне.
"Больше всего осадков, в пересчете на воду, "Валли" принес на метеостанцию Приокско-Террасного заповедника - там за сутки выпало 27 миллиметров осадков или почти две трети, 63%, от февральской нормы", - заключил синоптик.