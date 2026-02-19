Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото

Автомобили на дороге в Москве

Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сильный снегопад в столичном регионе продлится до пятницы и продолжит оказывать влияние на работу воздушного транспорта, сообщили в Минтрансе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"Аномальный снегопад продлится в Москве и области до пятницы, 20 февраля и продолжит вносить коррективы в работу авиатранспорта", - говорится в пресс-релизе ведомства.