https://ria.ru/20260219/moskva-2075604666.html
Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы
Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы - РИА Новости, 19.02.2026
Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы
Сильный снегопад в столичном регионе продлится до пятницы и продолжит оказывать влияние на работу воздушного транспорта, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:24:00+03:00
2026-02-19T20:24:00+03:00
2026-02-19T20:24:00+03:00
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075452747_0:245:3205:2048_1920x0_80_0_0_dcc94edd46749f3a96f9a9e6ece74828.jpg
https://ria.ru/20260219/snegopad-2075404835.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075452747_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_d087291f3c5f807dc1ac25fa42a75714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, снегопад в москве, общество
Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве, Общество
Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы
Снегопад в Москве продолжит влиять в работу авиатранспорта до пятницы
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сильный снегопад в столичном регионе продлится до пятницы и продолжит оказывать влияние на работу воздушного транспорта, сообщили в Минтрансе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве
может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"Аномальный снегопад продлится в Москве и области до пятницы, 20 февраля и продолжит вносить коррективы в работу авиатранспорта", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Все аэропортовые службы работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров, привлечен дополнительный персонал, отметили в Минтрансе.