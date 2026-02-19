Рейтинг@Mail.ru
Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы - РИА Новости, 19.02.2026
20:24 19.02.2026
Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы
Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы
Сильный снегопад в столичном регионе продлится до пятницы и продолжит оказывать влияние на работу воздушного транспорта, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 19.02.2026
2026
Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы

Снегопад в Москве продолжит влиять в работу авиатранспорта до пятницы

© РИА Новости / Станислав Красильников
Автомобили на дороге в Москве
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сильный снегопад в столичном регионе продлится до пятницы и продолжит оказывать влияние на работу воздушного транспорта, сообщили в Минтрансе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"Аномальный снегопад продлится в Москве и области до пятницы, 20 февраля и продолжит вносить коррективы в работу авиатранспорта", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Все аэропортовые службы работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров, привлечен дополнительный персонал, отметили в Минтрансе.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
