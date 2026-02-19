Все снегосплавные пункты Москвы работают в усиленном режиме

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все снегосплавные пункты Москвы работают в круглосуточном усиленном режиме из-за аномального снегопада, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

"Сегодня в городе сохраняются очень сложные погодные условия - идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. По оценкам синоптиков, выпадет более 70% осадков от месячной нормы. В очистке Москвы от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк коммунальной спецтехники. Часть собранного снега сразу вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что в этом сезоне в столице работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.

"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.