Все снегосплавные пункты Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 19.02.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:49 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/moskva-2075583805.html
Все снегосплавные пункты Москвы работают в усиленном режиме
Все снегосплавные пункты Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 19.02.2026
Все снегосплавные пункты Москвы работают в усиленном режиме
Все снегосплавные пункты Москвы работают в круглосуточном усиленном режиме из-за аномального снегопада, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:49:00+03:00
2026-02-19T18:49:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
снегопад в москве
москва
общество, москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Все снегосплавные пункты Москвы работают в усиленном режиме

Все снегосплавные пункты Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все снегосплавные пункты Москвы работают в круглосуточном усиленном режиме из-за аномального снегопада, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня в городе сохраняются очень сложные погодные условия - идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. По оценкам синоптиков, выпадет более 70% осадков от месячной нормы. В очистке Москвы от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк коммунальной спецтехники. Часть собранного снега сразу вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что в этом сезоне в столице работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.
"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.
"Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы", - уточнил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
