Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Атмосферное давление упало до 736 миллиметров ртутного столба в четверг в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Атмосферное давление пониженное, порядка 736-738 миллиметров ртутного столба. Пойдет на повышение к завтрашнему дню - 744 миллиметра ртутного столба, а к субботе уже 750 миллиметров ртутного столба", - сказал Шувалов.