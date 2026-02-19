Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении - РИА Новости, 19.02.2026
17:21 19.02.2026
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении
Атмосферное давление упало до 736 миллиметров ртутного столба в четверг в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр...
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве упало до 736 миллиметров ртутного столба

Люди во время снегопада в Москве
Люди во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Люди во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Атмосферное давление упало до 736 миллиметров ртутного столба в четверг в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Шувалов в среду рассказал РИА Новости, что снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
"Атмосферное давление пониженное, порядка 736-738 миллиметров ртутного столба. Пойдет на повышение к завтрашнему дню - 744 миллиметра ртутного столба, а к субботе уже 750 миллиметров ртутного столба", - сказал Шувалов.
