Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении - РИА Новости, 19.02.2026
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении
Атмосферное давление упало до 736 миллиметров ртутного столба в четверг в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 19.02.2026
Атмосферное давление в Москве упало до 736 миллиметров ртутного столба