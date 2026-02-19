Столичный дептранс сообщил об увеличении времени в пути из-за снегопада

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Время в пути в Москве вечером в четверг может быть увеличено в 2-4 раза из-за непогоды и временных перекрытий, загруженность на дорогах пойдет на спад после 20.30 мск, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что сильный снегопад к полудню охватил всю территорию столичного региона. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация со снегопадом в столице крайне сложная, но выразил уверенность в том, что город справится. Он подчеркнул, что столице в четверг выпадет более 70% от месячной нормы осадков, что "аномально много".
"Скоро начнется вечерний разъезд - отложите поездки до 20.30. Из-за сильного снегопада и временных перекрытий на дорогах время в пути сегодня увеличено в 2-4 раза. Чтобы не терять время, воспользуйтесь метро. Если вы все же планируете ехать на машине, то лучшее время - после 20.30. Загруженность пойдет на спад", - говорится в сообщении.