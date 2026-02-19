Рейтинг@Mail.ru
В Москве максимальное количество специалистов и техники убирают снег
16:27 19.02.2026
В Москве максимальное количество специалистов и техники убирают снег
В Москве максимальное количество специалистов и техники убирают снег
В ликвидации последствий аномального снегопада в Москве задействовано максимальное количество спецтехники, сотрудников коммунальных служб и крупных столичных... РИА Новости, 19.02.2026
2026
В Москве максимальное количество специалистов и техники убирают снег

Московские коммунальщики ликвидируют последствия аномального снегопада

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В ликвидации последствий аномального снегопада в Москве задействовано максимальное количество спецтехники, сотрудников коммунальных служб и крупных столичных инженерных компаний, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в городе сохраняются очень сложные погодные условия - идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. По оценкам синоптиков, выпадет более 70% осадков от месячной нормы. В очистке Москвы от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний. На улицы выведен парк коммунальной и инженерной спецтехники. Работа ведется непрерывно, для работников организованы пункты обогрева и питания", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все городские службы работают в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин "Скорой помощи", оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.
"Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и тяжелые автокраны для оказания помощи водителям большегрузов. После снижения интенсивности снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства обратился к жителям с просьбой с пониманием относиться к неудобствам, связанным с работой по очистке города от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной и инженерной спецтехники.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Город против снега: как Москва борется с последствиями снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
