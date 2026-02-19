https://ria.ru/20260219/moskva-2075507647.html
На востоке Москвы сгорела маршрутка
Маршрутный микроавтобус сгорел на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус сгорел на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о загорании маршрутного такси на 16-м километре шоссе Энтузиастов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, принятыми мерами пожар был оперативно ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.