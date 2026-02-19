Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: участки для создания новых производств появились в ОЭЗ - РИА Новости, 19.02.2026
15:05 19.02.2026
Ликсутов: участки для создания новых производств появились в ОЭЗ
Ликсутов: участки для создания новых производств появились в ОЭЗ
Ликсутов: участки для создания новых производств появились в ОЭЗ

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Столичная особая экономическая зона "Технополис Москва" показала участки для создания новых производств , заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что участки предназначены тем предпринимателям, которые планируют возвести высокотехнологичные производства. Лоты продаются в качестве доли в уставном капитале дочерних организаций в размере 100%.

Заммэра отметил, что индустриальный потенциал в ОЭЗ развивают по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

"Сейчас для инвесторов доступно шесть земельных участков: два из них общей площадью 4,1 гектара располагаются в индустриальном парке “Руднево”. Еще два общей площадью 7,3 гектара предлагаются на зеленоградской площадке “Алабушево”. Другие два участка находятся на ключевой площадке ОЭЗ Москвы — “Печатники”. Лоты будут реализованы на аукционе", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Изучить условия покупки лотов можно на официальном сайте Инвестиционного портала города Москвы. Чтобы участвовать в аукционах, предпринимателям потребуется регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Реализация подобных проектов будет частью развития ОЭЗ. Так, к 2030 году ее площадь вырастет до 600 гектаров, что позволит разместит порядка 600 предприятий. Объем инвестиций в промышленность достигнет 1,2 триллиона рублей – сумма вырастет в 2,4 раза.

Ранее Ликсутов рассказал, что благодаря эффективной поддержке столица привлекает все больше частных инвестиций в развитие производственного потенциала в особой экономической зоне города.
Ликсутов: Москва привлекает все больше частных инвестиций в ОЭЗ
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
