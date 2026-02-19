Дежурство тягачей для помощи водителям организовано на дорогах Москвы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях сильного снегопада организовали на столичных дорогах дежурство тягачей для помощи водителям, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня в столице сохраняются очень сложные погодные условия - идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. Это приводит к метели и возникновению заносов на дорогах, что создает трудности для водителей. В связи с этим принято решение на МКАД и в ТиНАО обеспечить расстановку тягачей и тяжелых автокранов для дежурства на спусках и подъемах, оказания содействия в ликвидации возможных аварийных ситуаций", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в условиях снегопада осуществляется мониторинг состояния улично-дорожной сети. Так, по мере выпадения осадков проводятся сплошные механизированные прометания проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.

"Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин "Скорой помощи", оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам и объектам транспорта и социальной сферы. В мероприятиях по уборке задействовано необходимое количество специализированной техники и сотрудников коммунальных служб, столичных инженерных и строительных компаний. Для них организованы пункты обогрева и полевые кухни", - добавил Бирюков.