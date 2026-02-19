Городские службы Москвы локализовали утечку воды на проспекте Андропова

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городские службы локализовали вытекание воды на проезжую часть на проспекте Андропова, водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в префектуре Южного административного округа.

Ранее в Telegram-каналах распространились видеоролики, где участок московской проезжей части полностью затоплен водой, а машины, проезжающие мимо, погружаются в нее наполовину.

"Городские службы локализовали вытекание воды на проезжую часть на проспекте Андропова в районе дома 10а. Выполняются работы по приведению в порядок дорожного полотна", - сказали в префектуре.