Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы локализовали утечку воды на проспекте Андропова - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:24 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/moskva-2075462190.html
Городские службы Москвы локализовали утечку воды на проспекте Андропова
Городские службы Москвы локализовали утечку воды на проспекте Андропова - РИА Новости, 19.02.2026
Городские службы Москвы локализовали утечку воды на проспекте Андропова
Городские службы локализовали вытекание воды на проезжую часть на проспекте Андропова, водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:24:00+03:00
2026-02-19T13:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
https://realty.ria.ru/20260219/moek-2075451470.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffce3107194980f3ee728c9d6e6f1625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия
Городские службы Москвы локализовали утечку воды на проспекте Андропова

На юге Москвы локализовали вытекание воды на проезжую часть

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городские службы локализовали вытекание воды на проезжую часть на проспекте Андропова, водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в префектуре Южного административного округа.
Ранее в Telegram-каналах распространились видеоролики, где участок московской проезжей части полностью затоплен водой, а машины, проезжающие мимо, погружаются в нее наполовину.
"Городские службы локализовали вытекание воды на проезжую часть на проспекте Андропова в районе дома 10а. Выполняются работы по приведению в порядок дорожного полотна", - сказали в префектуре.
Там отметили, что инцидент не повлиял на водоснабжение потребителей, оно осуществляется в штатном режиме.
Сотрудница тепловой станции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
МОЭК внедряет новую технологию защиты теплоснабжающего оборудования
Вчера, 12:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала