19.02.2026
13:10 19.02.2026
Гарбузов: резиденты площадки "Алабушево" заплатили 2,9 млрд рублей налогов
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Сумма уплаченных налогов предприятиями-резидентами, расположенными на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва", в январе — сентябре 2025 года составила 2,9 миллиарда рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Министр добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным производствам.
"Благодаря этом компании увеличивают объемы производства, выручку, что позволяет предприятиям участвовать в пополнении бюджета города и страны. Так, за девять месяцев 2025 года резиденты площадки “Алабушево” в 1,2 раза по сравнению с январем — сентябрем 2024 года увеличили объем уплаченных налогов — до 2,9 миллиарда рублей", — подчеркнул Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Лидерами по налоговым отчислениям стали предприятия, специализирующиеся на производстве лекарственных препаратов и микроэлектроники.
Объем уплаченных страховых взносов в Социальный фонд в январе — сентябре прошлого года составил 1,9 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2024 года.
ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Гарбузов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили коммунальную инфраструктуру
18 февраля, 11:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
