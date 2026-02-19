Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 19.02.2026
12:42 19.02.2026 (обновлено: 12:51 19.02.2026)
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
Москва рассчитывает, что в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатические средства будут в приоритете, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.02.2026
© REUTERS / Majid AsgaripourМитинг в честь 47-й годовщины Исламской революции в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Митинг в честь 47-й годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатические средства будут в приоритете, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев в рамках подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке.
"(Мы, Москва - ред.) призываем их (страны региона - ред.) к принятию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных при урегулировании тех или иных проблем", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Трамп ранее заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
Вчера, 01:33
 
