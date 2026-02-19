https://ria.ru/20260219/moskva-2075447438.html
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
Москва рассчитывает, что в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатические средства будут в приоритете, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
Песков: при урегулировании вокруг Ирана должна быть в приоритете дипломатия