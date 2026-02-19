https://ria.ru/20260219/moskva-2075426113.html
В Москве перекрыли часть проспекта Андропова
Движение перекрыто на части проспекта Андропова в Москве из-за подтопления, сообщается в Telegram-канале ГАИ столицы. РИА Новости, 19.02.2026
