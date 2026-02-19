Рейтинг@Mail.ru
В Москве перекрыли часть проспекта Андропова - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/moskva-2075426113.html
В Москве перекрыли часть проспекта Андропова
В Москве перекрыли часть проспекта Андропова - РИА Новости, 19.02.2026
В Москве перекрыли часть проспекта Андропова
Движение перекрыто на части проспекта Андропова в Москве из-за подтопления, сообщается в Telegram-канале ГАИ столицы. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:48:00+03:00
2026-02-19T11:48:00+03:00
происшествия
москва
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723672_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_b4107a2789c7576d1ff9d624498f6063.jpg
https://ria.ru/20260219/snegopad-2075423880.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723672_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3d5f98fc0ced10ed4d0d3927e8fcd2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве перекрыли часть проспекта Андропова

В Москве перекрыли движение на части проспекта Андропова из-за подтопления

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Движение перекрыто на части проспекта Андропова в Москве из-за подтопления, сообщается в Telegram-канале ГАИ столицы.
"Временные ограничения движения на проспекте Андропова. В связи с подтоплением проезжей части введено перекрытие движения транспорта: от дома 6 до 10А — в направлении в область; от дома 9 до 1АБ — в направлении в центр", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сотрудники ГАИ на месте регулируют движение и оказывают водителям необходимую помощь.
"Пожалуйста, заранее выбирайте альтернативные маршруты объезда и планируйте поездки с учётом изменений", - призвали в Госавтоинспекции.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Вчера, 11:39
 
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала