Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пробки днем в четверг в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, самые сильные затруднения движения наблюдаются в центре города - на севере, северо-западе и юге Садового кольца. Автомобилистам придется постоять на Новом Арбате в сторону центра, улице Знаменка, Гоголевском бульваре, на Остоженке, на Малом Каменном мосту, а также на Гончарной набережной.
Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца: в особенности движение затруднено на северо-западе, западе и юге. На МКАД и вылетных магистралях самые сильные пробки фиксируются на западе.
Движение на дорогах столицы усложняется погодными условиями. Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал РИА Новости, что снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.